La Lazio continua ad allenarsi a Formello, prima dell’amichevole di domani mattina contro la Lupa Roma. Inzaghi ha fatto lavorare i suoi sulla fase tecnica: possesso palla e partitella per il gruppo, assenti i nazionali: Immobile, Marusic, Strakosha, Pedro Neto, Bastos, Milinkovic, Caceres, Murgia e Badelj. L'amichevole di domani sarà fondamentale per mettere minuti nelle gambe. Nessuna novità dall'infermeria: Berisha si è allenato in palestra, continua la riabilitazione.