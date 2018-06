Tutto pronto, bisogna scrivere il futuro di Felipe Anderson. Il brasiliano è al bivio: l'interesse dalla Premier è più che concreto, ci siamo. A Villa San Sebastiano andrà in scena l'incontro tra Lotito e gli emissari del West Ham: gli inglesi potrebbero presentarsi con un'offerta di 25 milioni di euro, Lotito per il talento brasiliano ne chiede 48, ci sarà da trattare, e molto.



MERCATO LAZIO - La Lazio non può scendere eccessivamente, non può fare sconti sulla cifra della cessione di Felipe Anderson: nel 2013, la Lazio si è accordata col Santos per dargli il 25% della plusvalenza che farà sul giocatore brasiliano. Nel caso specifico di Felipe Anderson saranno circa 10 milioni da versare nelle casse del Santos. Lotito valuta il suo calciatore 40 milioni di euro: ecco la causa delle sue richieste, il futuro di Felipe è tutto da scrivere, per ora la forbice tra domanda e offerta è altissima.