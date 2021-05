Il campionato e di conseguenza la stagione 2020/21 sta volgendo al termine, ma per la Lazio il periodo caldo sta per cominciare tra rinnovi, partenze e mercato. In merito a quest'ultimo, stanno iniziando le valutazioni in casa biancoceleste. Tra i profili sondati, come riporta Il Messaggero, non si è perso di vista quello di Lucas Torreira. Il classe '96 in prestito dall'Arsenal all'Atletico Madrid neo campione di Spagna da mesi avrebbe manifestato l'interesse di andare a giocare al Boca Juniors, ma il club biancoceleste potrebbe piombare nell'asta per l'uruguaiano ex Samp. L'operazione potrebbe chiudersi con un prestito con riscatto fissato a una cifra leggermente più bassa di 20 milioni di euro.