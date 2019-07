Sempre loro due, solo loro due. Ma Dominik Szoboszlai è più lontano dalla Lazio: venerdì inizia la sua stagione, il preavviso per essere il sostituto di Milinkovic Savic è sempre più breve. L'agente ha fatto sapere che non ha ricevuto offerte, per ora, come riporta il Messaggero, non sembra la pista principale seguita da Tare per il dopo Milinkovic. Che ha un solo volto.



MERCATO LAZIO - Yazici è considerato il sostituto ideale di Sergej Milinkovic Savic. Tare ce l'ha in pugno, il suo entourage gli giura che, per 15 milioni il turco si può muovere. Il Lille non ha raggiunto quella cifra, al Trabzonspor non vogliono l'asta. Tutto mancino, Yazici potrebbe essere l'unica pista seria su cui sta lavorando Tare. Sempre in attesa della cessione di Milinkovic.