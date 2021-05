La Lazio continua a prepararsi per uno scoppiettante finale di stagione. I biancocelesti vorranno giocarsi la qualificazione in Champions fino all'ultima giornata. In seguito al 23 maggio poi sarà finalmente il momento del rinnovo di Simone Inzaghi. Il discorso al momento è rimandato, ma non dovrebbero esserci problemi tra il tecnico e il patron Lotito. Nel frattempo però, diversi club stanno effettuando sondaggi sull'attuale allenatore della Lazio. Tra questi, come riporta Il Corriere dello Sport, vi è anche il Leicester, attualmente nella mani di Brendan Rodgers e terzo in Premier League.