Tare continua a muoversi sul mercato in attesa di sbloccare le uscite. Da Milinkovic a Caicedo, passando per Badelj, la Lazio sta cercando di capire chi abbia mercato, e soprattutto come rinforzare ulteriormente la rosa. Tare si muove su profili diversi, in attacco Llorente è nome caldo ma non è l'unico.



MERCATO LAZIO - La Lazio sta cercando una punta centrale, con caratteristiche diverse da Ciro Immobile. Per questo, come riporta il Messaggero, Tare ha annotato sul taccuino il nome di Bas Dost. Il 30enne in forza allo Sporting Lisbona sarebbe un profilo giusto: esperto, gran colpo di testa e gol a raffica. 93 reti in 125 presenze, su di lui si stanno muovendo Fenerbahce e Schalke 04, ma la Lazio resta vigile.