Lazio, per la fascia si valuta una pista tedesca

Lapensa aper rinforzare le fasce. Secondo quanto scrive oggi Il Corriere dello Sport, i biancocelesti stanno valutando seriamente la possibilità di riportare inl'esterno exche attualmente gioca all'Union Berlino. Il calciatore stesso ha espresso il desiderio di tornare in Italia e su di lui nei mesi scorsi aveva già preso informazioni il Bologna., sarebbe un "usato sicuro" per rinforzare la rosa della squadra di Tudor, che in estate vedrà diversi addii in tutti i reparti. Il progetto di base di Lotito e Fabiani è in realtà quello di ringiovanire la rosa il più possibile, ma con il futuro di Hysaj e Marusic in bilico, un elemento di esperienza da aggiungere al gruppo servirà per aprire un nuovo ciclo.

Gosens viene da un paio di annate non particolarmente felici. In Germania si è parzialmente rilanciato conin 25 presenze, in un annata non particolarmente brillante per l'Union, distante appena tre punti dalla zona retrocessione. In precedenza l'Inter lo aveva prelevato a gennaio 2022 dall'Atalanta per 25 milioni salvo poi cederlo ai tedeschi un anno e mezzo dopo per 15 milioni. A Milano non era riuscito a imporsi, complice anche l'affacciarsiin più rispetto ai tempi di Bergamo. In Italia è convinto di poter ritrovare la sua dimensione ideale. Il prezzo del cartellino sarebbe alla portata della Lazio che lo ha aggiunto per ora alla lista dei desideri. La pista però ha buone possibilità di scaldarsi a fine stagione.