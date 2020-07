Finalmente 5 giorni di sosta. Prima del match contro la Juventus la Lazio per la prima volta potrà godersi 5 giorni di allenamenti, gestione, attenzione e cura per i propri giocatori. Finalmente potranno essere valutate con calma anche le situazioni in infermeria.



INFERMERIA LAZIO - Come riporta Lalaziosiamonoi.it, partiamo da chi non ce la fa di certo: i lungodegenti Marusic, Correa, Leiva e Lulic daranno forfait. Ci sono nuove situazioni da tenere d'occhio: prima di tutto quella di Stefan Radu. Ha ricevuto un brutto pestone, andrà tenuto d'occhio così come Jony, che non è sembrato al meglio. Da rivedere Vavro: ha saltato la rifinitura ma non è al top nemmeno lui. Luiz Felipe stesso andrà gestito, risultato: in difesa si rischia l'ennesima emergenza.