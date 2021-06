Una volta concluso l'affaire Sarri, la Lazio si lancerà a capofitto nella questione rinnovi. Uno dei primi calciatori con i quali la società si siederà a tavolino sarà Adam Marusic. L'esterno montenegrino, tornato a grandi livelli in questa stagione, percepisce ancore 900mila euro ed è in scadenza 2022. Il suo agente, Mateja Kezman, nei prossimi giorni è atteso nella capitale. Con la Lazio chiuderà l'acquisto del giovane Dimitrije Kamenovic dal Cukaricki, parlerà senza dubbio di Milinkovic, ma soprattutto capirà le intenzioni del club con Marusic. Quest'ultimo ha diversi estimatori. Oltre al Psg, non va sottovalutata l'Inter si Simone Inzaghi, il quale sta per perdere Hakimi, diretto proprio a Parigi.