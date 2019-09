Sergej Milinkovic-Savic è rimasto alla Lazio nonostante un'intera estate di grandi trattative attorno a lui. Per premiare la permanenza il club biancoceleste ora lo blinderà con un ricco rinnovo, ma la permanenza del giocatore continua ad essere in dubbio. La mossa del rinnovo, infatti, servirà sia a premiare il rendimento del giocatore, ma anche ad avere maggiore potere contrattuale in vista delle trattative della prossima estate. Inter, Juve e Manchester United sono avvisate.