Inzaghi non cambia modulo. L'ambiente biancoceleste gli chiede un passo indietro, un cambiamento importante lato tattico. Ma lui fino ad ora, come riporta il Messaggero, è passato al 4-3-2-1 solo in 3 occasioni. Per lui il 3-5-2 è un modulo camaleontico: ha ottenuto tutti i successi della scorsa stagione, inoltre gli consente di far giocare tutti i big insieme.



MODULO - Grande problema: questo modulo funziona se Milinkovic e Luis Alberto girano. Altri problemi: gli esterni non ci sono. Il solo Lulic è una garanzia, tutti gli altri sono comprimari che stanno rendendo poco, o sembrano non convincere. Altro problema, in difesa mancano i terzini: Radu gioca meglio a 3, Lulic arretrato può andare in difficoltà, e a destra stessa situazione inadeguata. Il modulo non darà garanzie, ma forse è l'unico possibile.