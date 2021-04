Dopo la conferenza di Inzaghi che ha lasciato pochi dubbi sul futuro del tecnico piacentino, la Lazio si è ritrovata sul campo centrale di Formello. Ricca analisi video, riscaldamento e poi largo alle prove tattiche anti Spezia.



CHANCE PER PEREIRA - Tutti in campo fin da subito tranne l'infortunato Luiz Felipe e il giovane Armini aggregato alla Primavera. Patric ha provato ad allenarsi, ma niente da fare. Lo spagnolo è ancora dolorante alla schiena. Davanti a Pepe Reina si va verso una sorpresa in difesa. Con Patric out, il centrodestra sarà affidato a Marusic, favorito su Musacchio. Acerbi e Radu completeranno il terzetto arretrato. Di conseguenza, sugli esterni spazio a Lazzari e Lulic (in vantaggio su Fares), mentre nel cuore della mediana con Milinkovic e Leiva sarà Pereira a fare le veci di Luis Alberto. L'ex United si alternerà tra il centrocampo e la trequarti. In attacco sarà confermato Immobile con al suo fianco Correa. Panchina per Caicedo e Muriqi.



LUIS ALBERTO GIA' IN CAMPO - Al termine della seduta dei compagni si è visto Luis Alberto. Il Mago dopo i controlli di ieri nella clinica Paideia ha già iniziato a lavorare. Cresce l'ottimismo per un suo rientro lampo visto che oggi pomeriggio si è disimpegnato con gli scarpini e il pallone.



Probabile formazione:

Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Pereira, Lulic; Correa, Immobile.

A disp.: Strakosha, Alia, Musacchio, Hoedt, Parolo, Akpa Akpro, Escalante, Cataldi, Fares, Caicedo, Muriqi. All.: Inzaghi.