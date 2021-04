La sfida di domani contro lo Spezia per la Lazio non sarà determinante solamente per la corsa al quarto posto. Come riporta Il Corriere dello Sport stamani con una vittoria Simone Inzaghi potrebbe avvicinarsi ad un altro record della sua carriera da allenatore biancoceleste. Si tratta delle 8 vittorie consecutive in casa in Serie A col club capitolino, per ora ottenute da Maestrelli (stagione '73-'74) ed Eriksson (stagione '98-'99).



Lo scorso anno le aveva sfiorate fermandosi a 7 (striscia interrotta da Lazio-Hellas Verona 0-0). In questa Serie A 2020/21 Inzaghi ci potrà riprovare. Al momento la Lazio ha schienato già Napoli, Fiorentina, Roma, Sassuolo, Cagliari, Sampdoria e Crotone. Lo Spezia è già nel mirino, ma servirà la massima concentrazione contro un gruppo molto insidioso come quello allenato da Italiano. Dopodiché mancherebbero solamente due vittorie per arrivare al record assoluto (10).