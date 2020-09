ROMA - L’attuale club manager ed ex portiere della, Angelo, ha ricordato il suo esordio in maglia biancoceleste ai microfoni ufficiali del club capitolino. Si trattava della finale didell’8 settembre 2000, un Lazio-Inter conclusosi 4-3 per i biancocelesti. Ecco come si è espresso: "Quella partita fu strana: alla prima ufficiale con la Lazio mi trovai subito contro la mia ex squadra e con un trofeo in palio. Fu una partita bizzarra, prendemmo gol subito, rimontammo e l'Inter tornò a farsi sotto. Fu la classica partita d'agosto, per fortuna alla fine riuscimmo a portare a casa il trofeo".

Sul primo impatto: "perché l'Olimpico era pieno e avevamo una squadra fortissima, che poteva lottare per vincere ogni competizione, alla quale mancò solamente un po' di fortuna durante la stagione. Per me quindi era un grande vanto iniziare un'avventura con quella Lazio".Sulle stagioni in biancoceleste: "Ho vissuto 7 stagioni con la Lazio, con tante partite.. Difficile elencarli, ricordo momenti dove la squadra girava alla perfezione ed altri dove abbiamo patito, soprattutto quando la Società era in sofferenza. Come tutte le squadre che puntano in alto ci sono state grandi soddisfazioni ed episodi in cui si sarebbe potuto fare decisamente meglio".Sul nuovo ruolo: "Quando capisci di non essere più calciatore, è logico che cambi tutto. Mi sono in calato in questo ruolo 4 anni fa, dove ho provato gioie importanti come l'ultima Supercoppa italiana., ho sempre detto loro che cercherò di risolvere ogni problema. Poi è ovvio però che debbano rispettare i ruoli e le persone: se portano rispetto, io farò lo stesso con loro e saremo sempre amici".