Il Milan può aiutare la Lazio a risolvere la grana Acerbi. Il difensore - in rotta con l'ambiente biancoceleste e per questo deisderoso di cambiare aria - è molto apprezzato da Pioli, che avrebbe anche già dato il suo avallo all'operazione per averlo in rossonero. Lo scrive oggi Repubblica, raccontando anche di un incontro avvenuto per caso tra i due ieri a Forte dei Marmi, dove entrambi stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza.



La partenza del numero 33 agevolerebbe per altro l'arrivo a Formello proprio dal Milan, anche se a parametro 0, di Romagnoli. Nei piani dei capitolini infatti il centrale di Anzio dovrebbe prender eil posto del Leone, che andrebbe a rimpiazzare a sua volta il vuoto lasciato dal classe '95 a Milanello, alle spalle di Tomori e Kalulu.