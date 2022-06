Da parecchi anni lavoro molto con lo scouting in Sud America. Quando sono arrivato qui all’Estoril il club era in seconda divisione (la Serie B italiana, ndr). Avevamo poco budget e allora abbiamo iniziato a lavorare proprio sul settore degli osservatori. Ho portato con me quattro persone di fiducia, con cui avevo già lavorato in passato. E abbiamo iniziato a cercare giovani talenti, per farli crescere e poi rivendere. Così abbiamo pescato Marcos Antonio dall’Athletico Paranaense. Era già nel giro dell’Under 17 brasiliana.

Seoggi è alla, indirettamente un po' di merito è anche di. Direttore Sportivo dell'dal 2018, è stato lui a scovarlo in Brasile per portarlo a giocare in Europa. Proprio nella squadra portoghese il nuovo centrocampista biancoceleste si è messo in mostra prima di passare allo Shakhtar e arrivare quindi alla corte di Sarri.il ds ha spiegato quale gran lavoro di scouting ha portato il club andaluso a far emergere diversi talenti negli ultimi anni:Poter contare su un budget da 250mila euro per gli osservatori per me è importantissimo. Inoltre c’è una grande cura anche nella gestione dello staff medico e dei preparatori atletici. Abbiamo anche uno psicologo qui che lavora con noi, con i ragazzi. Abbiamo due insegnati per far imparare ai ragazzi l’inglese e lo spagnolo., inevitabilmente. È stato così per, che ho potuto lanciare grazie a un nuovo torneo giovanile, nato in Portogallo 4 anni fa.per prepararli al meglio, permettendo loro di mettersi in mostra, per poi andare in grandi club. Negli anni scorsi ho potuto lanciare così giocatori come Chiquinho (quest’anno in Turchia col Giresunspor, ma di proprietà del Benfica, ndr), Tote Gomes (oggi al Wolverhampton, ndr), André Franco (uno degli elementi di spicco della rosa dell’Estoril, ndr). Lo stesso, oggi allo Sporting,. Ha giocato sei mesi nel torneo under 23 e ora potrebbe finire in Premier League, ai Wolves, al Liverpool o anche al City".Parlando nello specifico del giovane talento appena prelevato dalla Lazio, Pedro Alves ne ha descritto così le qualità: ". Per me potrebbe essere pronto anche per giocare nel Barcellona. Se tu mi chiedi «Può giocare nel Real Madrid?», ti dico di no. Nel Barcellona invece sì, perchéSe la Lazio lavorerà sul impostare il gioco da terra, manovrare il pallone, sono sicuro che farà grandi cose e avrà un rendimento formidabile"."La sua miglior posizione in campo, secondo me, è da numero 8. Ha le caratteristiche non troppo difensive, né troppo offensive. Questo ragazzoNon è però un box-to-box. Le sue caratteristiche sono più simili a quelle di un"."Io credo che il ragazzo sia pronto per salire di livello.È un professionista intelligente. Avrà bisogno di un po’ di tempo per adattarsi, perché in Italia è tutto molto diverso dall’Ucraina, ma cBasta che gli venga data l’opportunità. Magari non quest’anno, perché c’è un po’ di gap da colmare ancora con gli altri giocatori brasiliani, ma penso che abbia ottime possibilità per il futuro".