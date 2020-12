Mentre lacontinua ad allenarsi aper preparare la sfida contro il, direttamente dai social network arriva una notizia importante inerente all'anno che si sta per concludere. Come da prassi i media ufficiali biancocelesti hanno indetto la sfida tra quattro giocatori per il migliore del 2020. In lizza vi erano. Senza troppe sorprese i tifosi laziali hanno scelto Ciro Immobile. Il numero 17 è stato protagonista di un'annata incredibile che lo ha visto ottenere il(36 come Higuain) e la. Un anno da incorniciare. L'Mvp della stagione della Lazio non poteva non essere lui.