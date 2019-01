In casa Lazio fioccano le polemiche: l'arbitraggio di Rocchi ha destato grandi perplessità, nello stesso tempo c'è aria di tempesta intorno all'incapacità di battere le altre big, pur in grande difficoltà di formazione, come il Napoli. Polemiche, difficoltà, difesa da inventare, e all'Olimpico domenica prossima arriverà la Juventus di Ronaldo.