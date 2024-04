Lazio, possibile derby di mercato per un difensore del Liverpool

JosipIl difensore del Liverpool, classe 1991, potrebbe diventare per entrambe le romane un obiettivo di mercato a basso costo ma di sicura affidabilità ed esperienza per rinfozare la rosa. Il 30 giugno prossimo infatti il contratto del camerunense (ma con passaporto tedesco) con i Reds scadrà e ha già comunicato che non intenderà trovare accordi di rinnovo. Ecco quindi che potrebbe scatenarsi unper accaparrarselo. A riportare la notizia dell'interessamento delle due squadre della Capitale è oggi il Corriere della Sera.

Matip viene da una stagione complicata. Reduce da un infortunio grave ai legamenti del ginocchio, ha collezionato solo 10 presenze quest'anno, ma il prossimo vuole rilanciarsi perché sente di poter ancora giocarsi qualche carta importante nel finale della sua carriera. Se il suo futuro sarà o meno all'ombra del Colosseo è ancora presto per dirlo, anche se lui. Presto quindi potrebbero già esserci i primi contatti. Di sicuro sulla sua scelta oltre ai fattori economici riguardo l'ingaggio, peserà molto anche il tipo di palcoscenico internazionale che le pretendenti potranno offrire. Le battute finali della corsa Champions quindi assumono