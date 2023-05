Dopo l'inizio in panchina di Milinkovic contro il Sassuolo, sabato col Milan potrebbe toccare a Luis Alberto rifiatare. Il centrocampista spagnolo è apparso particolarmente stanco a fine match ieri sera: da gennaio le ha giocate tutte e ora la fatica si fa sentire.



A scaldare i motori c'è Basic, che in coppia con Milinkovic garantirebbe anche la fisicità necessaria a supportare Marcos Antonio in cabina di regia. Il forfait di Vecino infatti sembra scontato e anche Cataldi - che sta provando a forzare i tempi per recuperare - non è ancora al meglio. Domani sarà già tempo di rifinitura a Formello: dall'ultima seduta prima della partenza arriveranno le indicazioni definitive sulle scelte di Sarri.