Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport nell'offerta fatta dalla Lazio a Inzaghi ci sono una serie di premi e bonus legati ai risultati. ​In caso di vittoria dello scudetto l'allenatore incasserà 400mila euro, poi c'è quello per un piazzamento Champions League (250mila euro), uno per il piazzamento Europa League (100mila), e infine due, rispettivamente per la vittoria della Supercoppa Italiana (30mila) e della Coppa Italia (50mila).