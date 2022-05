Dopo il pari pirotecnico contro il Verona, è tempo di addii in casa Lazio. Lucas Leiva, Thomas Strakosha e Luiz Felipe, che lasceranno il club in estate, hanno compiuto un giro di campo per salutare e ringraziare i tifosi presenti all'Olimpico. I primi due sono stati premiati, mentre al centrale italo-brasiliano non è stato riservato lo stesso trattamento, a conferma della freddezza dei rapporti con Lotito dopo la decisione di declinare la proposta di rinnovo.