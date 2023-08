Lazio e Empoli a lavoro a fari spenti. Ai biancocelesti interessa Fazzini, per il quale Sarri stravede e che vorrebbe come alternativa nel ruolo di mezzala. I toscani invece, vedendo ormai sfumare Akpa Akpro (direzione Verona), hanno spostato l'attenzione su Cancellieri. Ne l'una ne l'altra parte però fino a questo momento si è esposta apertamente. Da Formello anzi non è mai trapelato nulla che confermasse le intenzioni di mercato sul profilo del centrocampista empolese classe 2003. Eppure qualcosa si muove con al vaglio l'ipotesi di uno scambio di cartellini, che sta prendendo quota sempre di più. I contatti infatti ci sono già da qualche giorno. Si tratta comunque di un eventuale affare che potrebbe concludersi anche negli ultimi giorni di agosto.