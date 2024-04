Lazio, preparativi in corso per il 12 maggio: grande festa per i 50 anni dal primo scudetto

Grandi preparativi per la festa in casa. Mentre sul campo la squadra insegue un posto in Champions League, fuori la società si appresta a celebrareprossimo in occasione della gara casalinga contro l'Empoli, che ieri la Lega Serie A ha ufficializzato alle 12:30, sono previsti diversi eventi. Proprio quel giorno, nel 1974, la banda Maestrelli otteneva lo storico trionfo che consegnò Wilson, Chinaglia e gli altri protagonisti alla storia del club e del campionato italiano. Questa volta i tifosi sperano di festeggiare almeno un buon piazzamento in campionato, per giocare nell'Europa dei grandi anche nella prossima stagione. Di sicuro però la ricorrenza sarà comunque celebrata degnamente dal popolo laziale.

che il club ha rivelato pochi giorni fa e già messo in vendita. Sin da subito la richiesta è stata altissima, con. Probabile inoltre la presenza all'Olimpico di alcuni ex calciatori dell'epoca, con le loro famiglie. La società punta ad avere per l'occasione un'ampia partecipazione di pubblico e sta studiando infatti diverse iniziative per rendere il più coinvolgente possibile l'evento.per questo finale di stagione. E se nel prossimo turno di Serie A (trasferta a Monza per Immobile e compagni) arrivasse un'altra vittoria, che rilancerebbe ulteriormente le ambizioni europee della squadra è possibile che tra due settimane l'ambiente dello stadio possa tornare davvero molto caldo.