Altro ritorno amaro da una trasferta per la Lazio. I biancocelesti hanno inanellato la seconda sconfitta di fila. Dopo quella in campionato col Milan, ieri sera è arrivato l'1-0 del Galatasaray viziato da un clamoroso errore di Strakosha. L'obiettivo già da oggi sarà quello di resettare il secondo passo falso di fila e prepararsi al meglio per la prossima sfida. Domenica infatti all'Olimpico arriverà il Cagliari. Si tratterà di un'occasione ghiotta per la Lazio che però sarà priva di Sarri.



Il Comandante sconterà la prima delle due giornate di squalifica comminategli dal Giudice Sportivo per le quali il club capitolino, come riportato da Repubblica, ha già presentato il ricorso. L'obiettivo è ridurre la squalifica di una giornata e permettere al tecnico biancoceleste di essere in campo contro il Torino giovedì alle 18:30. La risposta è attesa all'inizio della prossima settimana poiché il ricorso sarà discusso tra lunedì e martedì.