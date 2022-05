Si cerca un punto d'incontro per Romagnoli. Oggi Repubblica rilancia la notizia di un nuovo appuntamento tra le parti da fissare presto per vedere di limare la distanza tra domanda del calciatore - in scadenza col Milan a giugno - e offerta di ingaggio della Lazio. 3,2 milioni a stagione la richiesta, 2,5 fissi più bonus quelli messi sul piatto dai biancocelesti.



L'agenzia che cura gli interessi del centrale di Anzio è la stessa di Patric, che Sarri vorrebbe veder confermato in rosa ma che invece ieri sui social ha postato un messaggio che sapeva molto di imminente addio: "Per noi, per voi, per la Lazio che porterò sempre nel cuore". Anche lo spagnolo è in scadenza a giugno e la corte del Valencia va avanti da gennaio. Dalla società continua a filtrare ottimismo sul prolungamento, ma dopo questo post su Instagram i dubbi sono aumentati.