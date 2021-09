Mentre la Lazio continua ad allenarsi a Formello preparando il Milan cresce l'attesa per le novità in merito alle condizioni fisiche di Manuel Lazzari. Il terzino destro è stato costretto a lasciare il campo al 25' contro lo Spezia per un risentimento al polpaccio destro. I primi esami hanno riscontrato un'elongazione al muscolo. L'ex Spal questa settimana ha svolto un lavoro a parte nelle palestre di Formello e oggi, come riportato da Repubblica, effettuerà di nuovo gli accertamenti a cinque giorni di distanza. Dovesse esser confermata la lesione di primo grado sarebbe veramente difficile vederlo in campo col Milan.