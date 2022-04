Ultimo treno per la promozione in partenza questo sabato per la Lazio Primavera. La squadra di Calori, dopo aver inanellato una serie di risultati negativi nel finale di regula season e fallito così l'accesso diretto al campionato Primavera1, si giocherà ai play-off l'unico posto rimasto disponibile per salire di categoria.



Prima fermata Brescia. Contro i Leoni domani alle 15 tornerà in campo con gli aquilotti il bomber Valerio Crespi, che aveva saltato l'ultimo impegno stagionale per squalifica. Con i suoi 19 gol e 3 assist stagionali è chiamato a trascinare i compagni in questa serie finale di battaglie che si giocheranno su andata e ritorno. La squadra meglio piazzata nella classifica del proprio girone avrà il vantaggio di disputare in casa la seconda sfida. E in caso di parità avanzerà di diritto al turno successivo, senza supplementari o rigori. Se i biancocelesti supereranno questo primo scoglio dovranno poi vedersela con la vincente tra Frosinone e Cremonese. Sia contro i lombardi, sia nell'eventuale semifinale i capitolini avranno il vantaggio del fattore campo.