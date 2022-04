Sarri non vuole perdere Patric. Come scrive oggi il Corriere dello Sport, il difensore spagnolo è diventato una pedina importante nello schacchiere del tecnico toscano, che già in inverno si è opposto alla sua partenza e ora sta ribadendo la sua posizione. Il contratto dell'ex canterano del Barça è però in scadenza a giugno. La società proverà ad accontentare il mister e i colloqui con l'entourage del giocatore sono già in corso da qualche settimana (è della scuderia di Raiola, ndr). Sul piatto Tare ha messo 1 milione più bonus come nuovo ingaggio per il prolungamento.



Sul calciatorie c'è anche da registrare il mai sopito interesse del Valencia. Proprio il club iberico aveva provato a strapparlo alla Lazio a gennaio, senza successo. I pipistrelli offrono qualcosina in più dei capitolini al livello di stipendio (circa 1,2 fissi, ndr). L'ago della bilancia tuttavia è proprio il rapporto con Sarri, che lo stesso numero 4 apprezza molto. Un nuovo appuntamento tra le parti potrebbe andare in scena la prossima settimana. Se ci sarà la fumata bianca, quello di Patric potrebbe essere il primo nome della nuova difesa biancoceleste.