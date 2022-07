Dopo la festa per la presentazione delle maglie e il duro scontro tra il presidente Lotito e il direttore sportivo Igli Tare, la Lazio continua la ricerca di un portiere. Anzi, due:- In stand by le situazioni legate a Carnesecchi e Vicario, per il ruolo da titolare la Lazio sta valutando il profilo di(retrocesso in seconda divisione spagnola nell'ultima stagione). Nei giorni scorsi sono stati avviati i primi contatti tra il presidente Lotito e gli agenti dei giocatori, l'affare non è semplice perché la distanza tra domanda e offerta è molto ampia. Maximiano ha una clausola rescissoria inferiore ai 20 milioni, il Granada è disposto a trattare ma bisognerà trovare un'intesa anche sulla formula. Si lavora sulla base di un prestito, da capire se verrà inserito il diritto o l'obbligo.- A complicare la situazione ci sono anche le tensioni tra Lotito e Tare:. L'imminente ingresso di Angelo Fabiani in dirigenza - ex ds della Salernitana di Lotito - potrebbe essere un segnale della futura separazione con Tare. Inizialmente Fabiani sarà il braccio destro di Bianchessi nella gestione del settore giovanile e figura di riferimento per la Lazio Women, ma non è escluso che con il tempo possa avere voce in capitolo anche nelle strategie della prima squadra maschile. Nuovi equilibri da gestire in dirigenza e la porta scoperta per la prossima stagione: la Lazio valuta Maximiano, primi contatti.