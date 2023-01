Lazio da scudetto nei primi tempi, ma rovina tutto nella ripresa. Anzi nel primo quarto d'ora del secondo tempo. A raccontare i due volti dei biancocelesti stamattina ci pensa Repubblica, nelle pagine della Cronaca di Roma. Al 45° gli uomini di Sarri sarebbero primi in classifica, a +2 sul Napoli. Al fischio finale invece la differenza rispetto a metà gara è di 6 punti in meno, mentre i partenopei ne guadagnano addirittura 11. Ma anche le altre concorrenti per la Champions sono tutte in attivo: +1 l'Inter, +8 l'Atalanta, +9 il Milan e +11 la Roma.



Il problema nasce dall'approccio alla seconda parte delle partite, quando la fatica si fa sentire. La Lazio in 20 gare non ha subito nessun gol nei primi 38 minuti. Ma ne sono arrivati 6 (più di un terzo del totale) tra il 46° e il 61°. Un problema cui Sarri non è ancora riuscito a trovare rimedio e che rischia di compromettere la corsa di Immobile e compagni alle prime posizioni.