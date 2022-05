Primo acquisto in arrivo per la Lazio. Si tratta del brasiliano classe 2000 dello Shaktar Donetsk, Marcos Antonio. L'accordo per il trasferimento in biancoceleste è stato già trovato nei giorni scorsi per una cifra intorno ai 9 milioni. Il calciatore, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport questa mattina, è atteso a Roma nei prossimi giorni e già questo fine settimana potrebbe sottoporsi alle visite mediche.



Centrocampista centrale brevilineo, ha totalizzato tre gol e un assist in ventotto presenze stagionali con il club ucraino in tutte le competizioni (finché non è scoppiata la guerra, ndr). Raccoglierà l'eredità di Leiva come perno basso del centrocampo di Sarri, anche se le sue caratteristiche tecniche sono quelle del regista e non dell'interditore. Il primo tassello della nuova Lazio sta quindi per essere inserito.