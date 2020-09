E' iniziata la settimana che porterà la Lazio a giocare la prima partita ufficiale della stagione 2020/21. Allenamento che alle 17:30 sul campo centrale di Formello ha mostrato subito un’importante novità: Mohamed Fares. Oggi infatti il franco-algerino ha portato a termine la prima seduta tecnica con la maglia biancoceleste. Riscaldamento, possesso palla e allunghi. Niente partitella per l’ex Spal, ma solo a scopo precauzionale. A quest’ultima non sono stati inclusi anche Falbo, Djavan Anderson e André Anderson. A decidere il match gialli vs arancioni ci ha pensato Lucas Leiva, pure lui in continuo miglioramento. Allenamento completo in gruppo per Luis Alberto e Milinkovic. I due sono rientrati a pieno regime. Ottima notizia in vista della partita di sabato alle 18:00 alla Sardegna Arena contro il Cagliari. Tra gli assenti ci sono ancora Lulic, Luiz Felipe e Vavro per infortunio, Muriqi, bloccato in Turchia dopo che ha contratto il Coronavirus, e Raul Moro. Assenza giustificata per il classe 2002, visto che stamattina ha condotto la Primavera di Menichini alla vittoria nella prima uscita ufficiale: 2-3 contro il Torino, doppietta per l’ex Barcellona.