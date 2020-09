Continua il totonome in casa Lazio per il nuovo difensore. In attesa della cessione di Bastos che sta prendendo le sembianze di una telenovela, come riporta anche Il Corriere dello Sport arrivano due nomi dalla Premier League per la retroguardia. Uno è un ex, e si tratta di Wesley Hoedt, classe '94. Quest'ultimo è stato scaricato da un anno e mezzo dal tecnico del Southampton, Ralph Hasenhuttl, e sogna il ritorno nella Lazio. L'olandese è valutato 8 milioni di euro, ma potrebbe partire in prestito. Oltre lui, poi, c'è il classe '92 dell'Arsenal, Shkodran Mustafi. Il Campione del Mondo 2014 con la Germania ed ex Sampdoria al momento è alle prese con un infortunio al ginocchio e dovrebbe rientrare ad inizio ottobre. La dirigenza dei Gunners lo valuta 15 milioni di euro.