Dopo un giorno e mezzo di riposo ripensando alla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, quest’oggi appuntamento alle ore 15:00 sul secondo campo di Formello per la Lazio. Riscaldamento misto tra esercizi stabilizzatori, forza con gli ostacoli e mobilità articolare. Dopodiché, largo a dei circuiti con trasmissione della sfera ai quali non hanno partecipato Acerbi e Immobile, rientrati in palestra. L'allenamento si è concluso con una fase tattica per chi martedì sera non ha giocato o al massimo è sceso in campo 45’. Per i titolari, invece, allunghi a secco sui 50 metri.



DIFFERENZIATI E ASSENTI – Ancora in campo Muriqi. L'attaccante kosovaro da lunedì ha iniziato il percorso di recupero dopo lo stiramento rimediato in casa negli ultimi minuti contro lo Zenit. Quest'oggi, a differenza dei giorni precedenti, lavoro con e senza pallone per lui. L'ex Fenerbahce punta a tornare a disposizione per la partita contro il Milan del 23 dicembre. Due gli assenti quest'oggi. Ovviamente capitan Lulic, il quale si è operato per la terza volta alla caviglia. Nelle prossime settimane riprenderà il suo lavoro differenziato a Formello. Inzaghi spera di averlo a disposizione per gennaio. Non si è visto neanche Patric. Il difensore spagnolo è ancora alle prese con un forte torcicollo e potrebbe saltare la sfida di sabato sera contro l’Hellas Verona.