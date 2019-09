Priorità, cedere, e farlo al meglio. La Lazio deve provare a piazzare Wallace e Durmisi, fuori dal progetto tecnico di Simone Inzaghi. Il tempo stringe, mancano poche ore alla fine del mercato e per ora la soluzione non sembra così vicine.



MERCATO LAZIO - Come riporta Lalaziosiamonoi.it Mendes sta provando a piazzare Wallace in Francia, magari proprio al Monaco da cui viene il difensore brasiliano. La Lazio nel suo ruolo ha scelto altri scenari, per Wallace non c'è più spazio, ma va sistemato in pochissimo tempo.