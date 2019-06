La Lazio deve prendere un difensore centrale per rinforzare il pacchetto arretrato. Tare è al lavoro per regalare ad Inzaghi un rinforzo, al netto delle necessarie cessioni. Come riporta il Corriere dello Sport, il nome caldo è Denis Vavro, slovacco classe '96 del Copenaghen, su cui c'è già la concorrenza soprattutto dell'Atalanta. Tare ha pronta l'offerta: 10 milioni di euro per sbaragliare le altre ammiratrici del giocatore.



MERCATO LAZIO - Vavro sogna la A, vuole raggiungere il suo compagno di Nazionale Milan Skriniar: su di lui ci sono anche Atalanta, Sampdoria e Roma. Ha saltato un solo match nell'ultima stagione, è alto 1,93 e abbina anche una buona velocità oltre che un grande temperamento. Buoni piedi in impostazione, può giocare a destra nella difesa a 3 della Lazio. Tare ci punta, l'offerta è pronta.