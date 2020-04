Il calciomercato non si ferma mai. Se la Serie A sta ancora discutendo se e quando riprendere la stagione sportiva, il ds Tare sonda il mercato per costruire la Lazio del futuro. Si sta muovendo anche per trovare un portiere da affiancare a Strakosha. L'albanese è molto desiderato sul mercato, è legatissimo alla Lazio ma, di fronte ad un'offerta irrinunciabile, potrebbe lasciare Roma.



MERCATO LAZIO - Per questo motivo Tare ha intenzione di portare nella capitale un vice in grado, se necessario, anche di prendere il suo posto. Come riporta SerieBnews.com, sul suo taccuino avrebbe segnato il nome di Simone Scuffet, di proprietà Udinese, ex ragazzo prodigio tra i pali. In presto alla Spezia, su di lui ci sarebbe anche il Torino.