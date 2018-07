Come riporta Repubblica, la Lazio ha pronto per il suo attaccante di punta un rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2022, con ritocco dell'ingaggio dai 2,5 milioni attualmente percepiti a 3 più bonus. Atteso nelle prossime settimane un incontro tra gli agenti del giocatore e il presidente Lotito, per spegnere una volta per tutte le voci di mercato e soprattutto elargire un meritato riconoscimento a uno dei bomber laziali più prolifici degli ultimi anni.