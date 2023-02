Non si placa la polemica tra Lazio e comune di Roma sulla questione dello Stadio Flaminio. Oggi intanto la giunta ha approvato la delibera di pubblico interesse per il progetto presentato dalla Roma dello stadio su via di Pietralata. A margine, l'assessore allo sport Alessandro Onorato ha commentato così anche la situazione inerente i biancocelesti: "Per lo stadio della Lazio bisogna domandare al presidente Lotito. Da parte nostra c’era stata una disponibilità sul Flaminio, poi abbiamo scoperto a mezzo stampa che c’erano delle difficoltà. Noi confermiamo la nostra disponibilità a Lotito, ma se vorrà, potrà presentare anche il progetto da un’altra parte”.