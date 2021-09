“Sarà una partita difficile quella di domani. Ilinnanzitutto ha una classifica bugiarda e poi ha cambiato allenatore da poco e mi aspetto una spinta motivazionale per questo”, queste le prime dichiarazioni di misterin conferenza stampa quest’oggi. Il tecnico dellaè soddisfatto dei progressi tattici della sua squadra. Ora però serve crescere dal punto di vista tecnico e qualitativo, e l’impegno di domani alle ore 18:00 è un’occasione importante per dimenticare le sconfitte controCosì dalle ore 17:30 i biancocelesti si sono ritrovati sul campo centrale di Formello per le prime prove tattiche anti Cagliari. Tutti presenti a disposizione di mister Sarri, nessuno escluso. Prima il classico riscaldamento, poi la rapidità e infine largo ai due schieramenti 4-3-3, uno celeste e uno arancione. Nonostante il Comandante anche oggi abbia mischiato le carte come suo solito, domani difficilmente ci saranno stravolgimenti.Tra i pali è previsto il ritorno di Pepe, ma non per bocciatura di Strakosha, semplicemente perché il titolare è lui. Davanti allo spagnolo si procede verso il seguente pacchetto:(in vantaggio su Marusic),(avanti rispetto a Luiz Felipe),. A centrocampo nonostante le prove opache contro Milan e Gala,dovrebbe essere confermato dal 1’ a scapito di un Basic che scalpita, ma che ancora deve terminare il suo ambientamento alla nuova realtà. Il Mago agirà con al suo fianco. Infine, anche in attacco è difficile che Sarri cambierà qualcosa. Accanto aè previsto il ritorno di, al momento il più attivo del reparto offensivo. L’altro esterno dovrebbe essere, in vantaggio su Zaccagni. Unico assente, impegnato con la Primavera in mattinata. Allenamento a parte pere i fuori lista: Reina; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.: Strakosha, Marusic, Luiz Felipe, Radu, Akpa Akpro, Escalante, Cataldi, Basic, Romero, Moro, Zaccagni, Muriqi.: Sarri.