Allenamento di rifinitura a Formello per la Lazio. Bisogna ripartire in campionato dopo il brusco stop subito a Milano in Coppa Italia e per farlo Maurizio Sarri potrà contare su Ciro Immobile. Oggi il provino decisivo per l'attaccante ha dato risultati confortanti. Nonostante il dolore alla caviglia destra, il centravanti ha svolto l'intera seduta in gruppo con i compagni. Domani contro il Bologna il numero 17 ci sarà.



LE CONDIZIONI Dopo il contrasto con Kalulu mercoledì sera, il bomber di Torre Annunziata era uscito ammaccato dal campo. Inizialmente si temeva un problema ai legamenti, poi scongiurato dagli esami clinici. Anche eventuali microfratture alle articolazioni del piede sono state escluse. Ciro stringerà i denti. Vuole giocare a tutti i costi. E comunque non c'è nessuno in rosa che potrebbe sostituirlo.



LE SCELTE DEL MISTER L'alternativa all'attaccante biancoceleste sarebbe quella di adattare Felipe Anderson come falso 9. Soluzione per altro provata in questi giorni, come piano B. Il lavoro tattico svolto oggi sul campo però sembra indicare la volontà del mister di tornare allo schieramento visto a Firenze sabato scorso. Il turnover contro il Milan ha clamorosamente fallito e così in porta si rivedrà Strakosha al posto di un criticatissimo Reina. In difesa Lazzari incalza Hysaj e Patric si gioca un posto con Radu. Confermati Marusic e Luiz Felipe, anche loro per assenza di alternative (Acerbi rientrerà col Porto e Kamenovic non è ritenuto ancora pronto). In mezzo al campo si va verso la riproposizione del terzetto Leiva, Luis Alberto, Milinkovic. Davanti Pedro e Zaccagni affiancheranno Immobile.