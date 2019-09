Seduta tattica con la testa al Cluj per la Lazio. Imperativo, dimenticare la figuraccia rimediata a Ferrara e ripartire col piede giusto in Europa. Inzaghi varerà un ampio turnover: Acerbi sarà chiamato agli straordinari, a centrocampo possibilità di vedere qualche volto nuovo o poco utilizzato. Dovrebbe giocare a sinistra il neoacquisto Jony, Berisha, in grande spolvero con la nazionale kosovara, potrebbe partire dal primo minuto con Cataldi. Una Lazio che dovrà far dimenticare ai tifosi la gara contro la Spal, e dare nuove alternative credibili ad Inzaghi.