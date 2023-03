16 clean sheet totali in campionato per Provedel. Il portiere della Lazio con il derby ha eguagliato Cei (stagione 1963-64) e Pulici (stagione 1972-73 e 1973-'74) e punta ora al record di 18 partite totali senza subire gol in A: traguardo che i biancocelesti raggiunsero nel 2006-07, ma schierando tre portieri (Peruzzi, Ballotta e Berni).



A inizio Provedel stagione aveva tenuto la porta inviolata per 620 minuti consecutivi, fermandosi al terzo post all time della storia della Lazio, alle spalle di Marcheggiani (745 minuti nella Serie A 1997-98) e Orsi (733 minuti nell'anno solare 1982). Ora il numero 94, al suo primo anno a Roma, ci sta riprovando. Per ora è a quota 475: con altri 12 minuti senza subire gol a Monza tornerebbe nuovamente nella top 10 (venendo di fatto citato due volte nella classifica biancoceleste) .Ci sono ancora 11 partite per lui per tentare un impresa storica, che comunque aiuterebbe parecchio anche la squadra nella corsa Champions.