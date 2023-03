Ero a letto con la febbre, ma poi in giornata sono riuscito a riprendermi un attimo e sono riuscito a scendere in campo.

A margine dell' incontro di questa mattina con i bambini di una scuola di Roma , Ivan Provedel si è fermato a parlare con alcuni dei cronisti presenti. Il portiere della Lazio ha raccontato le sue condizioni prima del derby:"Non so se questa sia stata la partita della svolta. Sembra quasi che ci si arrivi per caso. Sono convinto chePurtroppo non siamo riusciti ad andare avanti in tutte le competizioni siamo rimasti in gioco solo per un piazzamento in campionato. Ora abbiamo raccolto i punti che pensiamo di meritare e che non siamo riusciti a fare prima, le altre concorrenti in questo momento non hanno fatto altrettanto e siamo riusciti ad avere un po’ di vantaggio".