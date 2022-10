Che finimondo per quel portiere biondo, si chiama ProvedelCosì inizia il ritornello di una canzone in onore del portiere della, reduce dae idolo a sorpresa della tifoseria biancoceleste, dopo essere arrivato dallo Spezia per fare il vice di Luis Maximiano. Dieci milioni per il secondo a fronte dei poco, eppure il rosso rimediato dal portoghese nella prima di campionato contro il Bologna ha spalancato la porta (in tutti i sensi) aProvedel non è nuovo ad essere promosso titolare a campionato iniziato: è stato così anche allo, oltre che nel parare che non è secondario,. Tanto che quando il tecnico ha sposato la causa dellae si è trovato ad avere a che fare con Dragowski, un portiere non adatto alla sua concezione del ruolo,. Una volontà confermata anche dall'agente del calciatore, Gianni Rava, al Secolo XIX: " Dobbiamo molto all’attuale tecnico della Fiorentina che una volta in viola, ha mandato anche qualche segnale per riavere il ragazzo, ma le vie del mercato l’hanno portato altrove". In particolare, i viola hanno scelto di puntare su(già parte delle giovanili viola)Per Ivan è arrivata recentemente anche la grande soddisfazione della, che ha raccolto i segnali lanciati da Sarri, sempre restio a rinunciare al suo primo regista. E ora le vie del campionato lo portano a Firenze, sì, ma da avversario. In cerca del quarto clean sheet consecutivo e di ulteriori conferme per