Lazio, Provedel si riprende la scena. E Spalletti lo vuole valutare da vicino

Rientro in campo da urlo per. Il portiere della, tornato a difendere i pali ieri a San Siro contro l'Inter, dopo due mesi di stop per infortunio, si è preso la scena con almeno 4 interventi decisivi. Il primo dopo pochi minuti, in uscita bassa su Thuram; poi, tra primo e secondo tempo, altri tre voli su altrettante conclusioni dalla media distanza. Tudor aveva ribadito la massima fiducia in lui per il presente e per il futuro, pur apprezzando la crescita e il rendimento di Mandas. La prestazione contro i neo campioni d'Italia è stata la controprova: il portiere titolare della Lazio è Provedel.

A sottolineare le qualità del numero 94 biancoceleste - che ha anche da poco rinnovato il contratto con il club capitolino, rivedendo al rialzo le cifre dell'ingaggio - ciha pensato indirettamente anche il ct della, LucianoCome scrive il Corriere dello Sport questa mattina, dopo l'1-1 di ieri a Milano il classe '94 friulano ha ricevuto una telefonata di complimenti dal commissario tecnico che gli ha comunicatoL'allenatore dell'Italia vuole valutare da vicino Provedel per capire se inserirlo tra i convocati per l'Europeo. L'estremo difensore della Lazio ci tiene tantissimo a confermarsi nelle gerarchie almeno come terzo, dietro a Donnarumma e Meret, come era successo prima del suo stop forzato, ed entrare così a far parte della spedizione italiana in Germania per Euro 2024.