Il portiere della Lazio Ivan Provedel si è raccontato a SportWeek: "Sono orgoglioso di essere partito dalle categorie inferiori per arrivare in alto, essere entrato a Coverciano è stata un'emozione straordinaria. Se un giorno dovesse arrivare il debutto sarebbe bellissimo, ma ci sono tanti portieri forti: Donnarumma è un fenomeno, dietro di lui tutti gli altri. Mi piacerebbe conoscere Zoff che è stato anche una figura importante della Lazio".



IL GOL ALL'ATLETICO - "Quel giorno per me era già fantastico essere lì, volevo solo giocare e godermi la serata fino alla fine. Fare la Champions è il sogno di qualsiasi giocatore. Prima di salire sul calcio d'angolo ho guardato la panchina, mi hanno detto che mancavano pochi secondi e così ho deciso di andare in attacco. Sapevo dove l'avrebbe messa Luis Alberto, perché in allenamento quelle traiettorie le studio dal punto di vista del portiere; così ho fatto il movimento giusto".