La Lazio cerca rinforzi sulla trequarti dopo il mancato arrivo di David Silva in questa finestra di mercato. Nel mirino del direttore sportivo biancoceleste Tare è finito Andreas Pereira, centrocampista offensivo in uscita dal Manchester United. La Lazio ci sta provando col club inglese, per provare a ottenerlo in prestito in attesa di capire la formula definitiva sul riscatto. Trattativa in corso, il rinforzo per Inzaghi può essere il classe 1996, accostato alla Lazio già nella passata stagione.​ Nella passata stagione tra Premier League e coppe ha totalizzato 2 gol e 4 assist in 40 partite con la maglia dello United.