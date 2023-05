Aleggiano grandi dubbi sul futuro dicon la. Il contratto scadrà a giugno e anche se sia, siavorrebbero prolungare di un altro anno la permanenza a Formello dell'esterno offensivo, la scelta definitiva potrebbe invece essere di segno opposto. E non sarebbe solo una questione legata alle voci di mercato dalla Spagna o alla percentuale da girare alla Roma in base ai precedenti accordi per la buonuscita nel 2021. Secondo quanto riporta stamattina il Corriere dello Sport sarebbe lo stesso calciatore a nutrire qualche remora, non tanto sul progetto del club, quantoPedro infatti ha sempre detto di voler continuare a giocare ad alti livelli finché il fisico lo assisterà e si sentirà al top.La decisione definitiva arriverà entro un mese. L'idea romantica di andare a chiudere la propria carriera a casa sua, alle Canarie, vestendo la maglia del Tenerife, non sembra più così lontana dal potersi realizzare.